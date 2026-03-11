Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 25χρονος στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026), ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω τις 21:00 στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς που λέγεται πως περίμεναν στη στάση του λεωφορείου.

Ο ένας απο του δύο, ο άτυχος 25χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο φέροντας ελαφρά τραύματα.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

