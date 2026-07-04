Ελλάδα

Τραγωδία στην Κορινθία με ανατροπή νταλίκας: Νεκρός ο 52χρονος οδηγός – Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος

Τραγωδία στην Κορινθία με ανατροπή νταλίκας: Νεκρός ο 52χρονος οδηγός – Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, το βράδυ της Παρασκευής (03.06.2026) μετά από τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, όταν ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού με αποτέλεσμα να πέσει στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες κατέστρεψε. Στη συνέχεια το όχημά του βγήκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπη σε χωράφι.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου για τον απεγκλωβισμό του και περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος οδηγός ήταν κάτοικος Ξυλοκάστρου Κορινθίας

Πηγή newsit.gr

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