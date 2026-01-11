Τρεις συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση: Σούζες με μηχανές, ιλιγγιώδεις ταχύτητες και το online κάλεσμα που τους «πρόδωσε»

Στη σύλληψη τριών νεαρών οδηγών προχώρησε η αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου (10.01.2026) στη λεωφόρο Αθηνών, μετά από δημόσιο κάλεσμα μέσω social media, προκειμένου να κάνουν «κόντρες» και σούζες με τις μοτοσικλέτες τους, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και οδηγώντας άκρως επικίνδυνα.

Πριν τη σύλληψη του 32χρονου και των δύο 26χρονων οδηγών, η αστυνομία τους εντόπισε τους όταν ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) μέσω λογαριασμού στο Instagram, στον οποίο είχε δημοσιευθεί κάλεσμα για συγκέντρωση ατόμων με μοτοσικλέτες σε συγκεκριμένο σημείο στην λεωφόρο Αθηνών και σε παράδρομο του Κηφισού.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις μοτοσικλετιστές οδηγούσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκαναν σούζες επί της λεωφόρου Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, ενώ μάλιστα οι δύο από αυτούς δεν είχαν δίπλωμα για μηχανή.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου περίπου στις 22:05 χθες, εντόπισαν ομάδα 10 οδηγών μηχανής.

Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε να παρακολουθεί διακριτικά την ομάδα και τότε διαπιστώθηκε ότι ένας 32χρονος και δύο 26χρονοι που ήταν ανάμεσα στους οδηγούς, κινούμενοι στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε επικίνδυνους ελιγμούς, υπερβολική ταχύτητα και ανασηκώσεις της μοτοσικλέτας στη μία ρόδα (σούζες), με σκοπό να «κάνουν φιγούρα» και να εντυπωσιάσουν.



Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 32χρονος καθώς και ο ένας από τους 26χρονους δεν είχαν δίπλωμα για μηχανή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε αναδίπλωση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος ανέβαζε συνέχεια στα social media του βίντεο και εικόνες από σούζες και ελιγμούς στους δρόμους καλώντας κι άλλους χρήστες να οδηγήσουν επικίνδυνα.

Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για έγκλημα κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ενός ασκήθηκαν επιπλέον κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι μοτοσικλέτες τους μεταφέρθηκαν στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, όπου και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέλαβε -3- οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού που προέβαιναν βραδινές ώρες χτες (10-1-2026) σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), μετά από διαδικτυακό κάλεσμα 33χρονου οδηγού, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αττικής.

Ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής

Επιπρόσθετα ο 33χρονος δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χτες (10-1-2025) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, 3 οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι 3 δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι 3 οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.