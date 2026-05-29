Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία

Στο «κόκκινο» η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Τα πλοία φεύγουν με 90% πληρότητα για τις Κυκλάδες ενώ πολλοί είναι και οι εκδρομείς που έχουν επιλέξει και άλλους προορισμούς είτε κοντά είτε μακριά από την Αθήνα.

Παρά το γεγονός πως σήμερα ξεκινούν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, νέοι και οικογένειες εγκαταλείπουν την Αθήνα για να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς το πρωί, στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς μέχρι τις 07:30 ήταν προγραμματισμένες τρεις αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα.

Όσο περνά η ώρα, η κίνηση στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τις αρχές να συνιστούν στους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν με τα πρωινά δρομολόγια να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά νωρίτερα.

Συνολικά, μέχρι τις 09:30 είχαν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας.

Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.