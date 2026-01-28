Τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Αισιόδοξα νέα για τους 3 τραυματίες – Νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση

Αισιόδοξα είναι τα νέα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των 3 τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που έγινε την Τρίτη 27.01.2026 στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από το Λούγκοζ στη Ρουμανία που σκόρπισε τον θρήνο τόσο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης και ενημερώθηκε από τους γιατρούς και τη διοίκηση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που επέζησαν του τρομακτικού τροχαίου στο οποίο 7 φίλοι τους, οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους.

Όπως δήλωσε, και οι τρεις τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση και η πορεία της υγείας τους κρίνεται θετική. Ένας από αυτούς βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται σε τεχνητή νάρκωση, ενώ οι άλλοι δύο είναι σε καλή κατάσταση. Κανένας δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων, ώστε οι γιατροί να αποφασίσουν αν απαιτείται κάποια χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, η ελληνική πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των επτά νεκρών, οι οποίοι βρίσκονται στο νεκροτομείο του Λούγκοζ. Η διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και, μόλις τελειώσει, θα ξεκινήσει η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα. Τα ονόματα είναι γνωστά και οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί, όμως δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί επίσημα η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έφτασαν στην Τιμισοάρα με πέντε λεωφορεία και συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, σε κλίμα σιωπής, για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναχώρησαν για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί κατευθύνονταν οδικώς προς τη Γαλλία, αλλά όταν έμαθαν για το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία, διέκοψαν το ταξίδι τους.