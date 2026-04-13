Τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς: «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε» ο 15χρονος – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 17χρονος

Βαρύ το πένθος στους Παξούς μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Το τραγικό περιστατικό στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, ενώ ένας 17χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς σημειώθηκε όταν οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 15χρονος οδηγός της μηχανής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σφοδρή μετωπική σύγκρουση. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας, ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο βαριά που οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όπως περιέγραψε στο Star ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας, Μιχάλης Κάντας, ο 15χρονος είχε υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραυματισμούς στον αυχένα, χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Μέσα σε περίπου μισή ώρα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 17χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε επίσης σοβαρά, αλλά κατάφερε να επιβιώσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», είπε ο o διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένας από τους δύο ανήλικους δεν φορούσε κράνος. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.