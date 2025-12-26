Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός από τροχαίο που σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του χωριού Λάππα στην Αχαΐα, το βράδυ της Πέμπτης (25.12.2025), Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το τροχαίο συνέβη όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στη δυτική Αχαΐα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Ωστόσο, στο σημείο, σημειώθηκαν μικροεπεισόδια.

Συγγενείς τραυματιών επιτέθηκαν στους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο.

Επιπλέον, προκάλεσαν μικροφθορές στα υπηρεσιακά οχήματα.

Επί τόπου έφτασε και η ΟΠΚΕ.

Να σημειωθεί ότι λίγη ώρα μετά το δυστύχημα, στην ίδια περιοχή έγινε και νέο τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, ένα όχημα εκτράπηκε από την πορεία του.

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, ενώ εξετάζεται αν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.