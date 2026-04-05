Τροχαίο με εγκλωβισμό μέσα σε σήραγγα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Τροχαίο μέσα σε σήραγγα σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026). Συνέπεια ήταν να εγκλωβιστεί η οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Το τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας έγινε περίπου στο 173,5 χιλιόμετρο στην αρχή της μεγάλης σήραγγας Σ2 (σ.σ. Σήραγγα Κνημίδας) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του οχήματος.

Παράλληλα, το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία μέχρι να γίνει με ασφάλεια η απομάκρυνση της οδηγού.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου επιστρατεύτηκε γερανός.

Η σήραγγα δόθηκε και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία.