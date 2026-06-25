Ελλάδα

Τροχαίο με τραυματία στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Τροχαίο με τραυματία στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα με έναν οδηγό τραυματία, συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (25.06.2026) στην Αττική Οδό.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραυματία οδηγού.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα