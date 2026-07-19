Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο ντεραπάρει μετά τη σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Η στιγμή που το αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια πέφτει πάνω στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Χανιά, το πρωί της Κυριακής (19.7.26).

Στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε η νοσηλεύτρια που είχε σχολάσει από νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο Χανίων να συγκρούεται με το ασθενοφόρο που μετέφερε 53χρονο που είχε υποστεί έμφραγμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το ασθενοφόρο ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο διασώστες.

Όπως δηλώνει στο newsit.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων Ιγνάτιος Κυρίτσης, ο 53χρονος κατέληξε από την ανακοπή που υπέστη ενώ από θαύμα σώθηκαν ο διασώστης που του έκανε ΚΑΡΠΑ και ο οδηγός του ασθενοφόρου.

«Ο ασθενής είχε παραληφθεί ήδη σε ανακοπή. Είχε εφαρμοστεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, είχε τοποθετηθεί αυτόματος απινιδωτής και οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίζονταν αδιάλειπτα μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κατέληξε εξαιτίας του τροχαίου. Ο άνθρωπος ήταν ήδη νεκρός και γίνονταν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επανέλθει», αναφέρει.

Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία της, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Τόσο η οδηγός του οχήματος όσο και το πλήρωμα του ασθενοφόρου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με γιατρούς και συναδέλφους να τους στηρίζουν ψυχολογικά», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Χανίων.

«Ευτυχώς οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η οδηγός του ΙΧ, η οποία είναι νοσηλεύτρια, είναι καλά στην υγεία τους. Ο ένας από τους δύο συναδέλφους χρειάστηκε ιατρική αντιμετώπιση λόγω αιμοθώρακα, όμως η κατάσταση όλων είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο. Οι δύο συνάδελφοί μου έχουν υποστεί πολύ μεγάλο ψυχολογικό σοκ και δεν είναι σε θέση να κάνουν δηλώσεις. Είναι νέοι στο ΕΚΑΒ, δεν έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και αυτό που προέχει για εμάς είναι να τους στηρίξουμε ψυχολογικά και να τους δώσουμε τον χρόνο που χρειάζονται για να διαχειριστούν όσα έζησαν», καταλήγει.