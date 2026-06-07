Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα κατέληξε να «κρέμεται» από βράχια δίπλα στη θάλασσα

Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (7/6/2026) στην Εύβοια όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να «κρεμαστεί» από κατι βράχια και για λίγο να μην πέσει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online για το τροχαίο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην παραλιακή περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια.

Το ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βράχια που σταμάτησαν την κατεύθυνση που είχε προς την θάλασσα για λίγα εκατοστά .

Οδηγός ήταν μία νεαρή γυναίκα η οποία παρά την σύγκρουση σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε καθόλου.