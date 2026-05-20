Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο σταμάτησε στην άκρη του γκρεμού, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Τετάρτης (20.05.2026). Για άγνωστο – μέχρι στιγμής – λόγο αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr για το τροχαίο έξω από τη Χαλκίδα, το αυτοκίνητο σταμάτησε μισό μέτρο από έναν γκρεμό.

Ο οδηγός κατάφερε και βγήκε από το όχημα που κινδύνευε να πέσει από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον περίπου 50 ετών οδηγό στο νοσοκομείο Χαλκίδας.