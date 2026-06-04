Ελλάδα

Τροχαίο στην Καλλιθέα με νεκρό έναν μοτοσικλετιστή και μία τραυματία που περνούσε τον δρόμο

Τροχαίο στην Καλλιθέα με νεκρό έναν μοτοσικλετιστή και μία τραυματία που περνούσε τον δρόμο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καλλιθέα αργά το βράδυ της Πέμπτης (04.06.2026). Η τραγωδία συνέβη όταν οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε μία πεζή στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης έπεσε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σοκαριστικό τροχαίο στην Καλλιθέα η γυναίκα που παρασύρθηκε από τη μηχανή τραυματίστηκε. 

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η γυναίκα έχει υποστεί τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Πηγή newsit.gr

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