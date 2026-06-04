Τροχαίο στην Καλλιθέα με νεκρό έναν μοτοσικλετιστή και μία τραυματία που περνούσε τον δρόμο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καλλιθέα αργά το βράδυ της Πέμπτης (04.06.2026). Η τραγωδία συνέβη όταν οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε μία πεζή στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης έπεσε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σοκαριστικό τροχαίο στην Καλλιθέα η γυναίκα που παρασύρθηκε από τη μηχανή τραυματίστηκε.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η γυναίκα έχει υποστεί τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.