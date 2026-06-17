Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 10χρονο που έκανε ποδήλατο στην Ευκαρπία

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 10χρονο παιδί που έκανε ποδήλατο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/06/2026) στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν ο ανήλικος κινούνταν με το ποδήλατό του στη γειτονιά όπου κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διέλευση του παιδιού από διασταύρωση σε κατηφορικό σημείο του δρόμου.

Από τη σύγκρουση ο 10χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το παιδί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ελαφρύς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση του 10χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος.