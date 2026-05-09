Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο μηχανών και αυτοκινήτου, 2 σοβαρά τραυματίες

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (9/5/2026) λίγο μετά τις 13:00 στην οδό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύναμη με δύο μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο οδηγοί τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Λίγο αργότερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Μετέφεραν στο νοσοκομείο για προληπτικού λόγους και τον οδηγό του αυτοκίνητου.