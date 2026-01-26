Τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο εκτυλίχθηκε στη Λάρισα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αγόρι λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας (26/1/026), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα το τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα, όταν το 12χρονο αγόρι κινούταν στο δρόμο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματισμένο 12χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Λάρισας.