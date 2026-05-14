Τροχαίο στη Λαμία με τραυματισμό ντελιβερά, φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο με μηχανή ντελίβερι και αυτοκίνητο σημειώθηκε στη Λαμία, λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (13.05.2026).

Το τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή του ντελιβερά κατέβαινε κανονικά την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λαμία όταν από χωματόδρομο βγήκε ένα μαύρο SUV.

Η μηχανή χτύπησε με σφοδρότητα στην αριστερή πόρτα του αυτοκινήτου.

Ο νεαρός ντελιβεράς που φορούσε το κράνος του, βρέθηκε χτυπημένος στην άσφαλτο.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας και της ΔΙΑΣ έφτασαν, επίσης, στο σημείο για την καταγραφή του περιστατικού.

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε και την προανάκριση για το ατύχημα.