Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε πεζό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/05/2026) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Λουκάρεως, στο ρεύμα καθόδου, όταν μηχανή παρέσυρε πεζό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από τη μηχανή.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο αναβάτης της μοτοσικλέτας, ενώ έκλεισε η μια λωρίδα για μισή ώρα.

Σε ό,τι αφορά τον ηλικιωμένο, φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως η πρώτη εικόνα είναι ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο. σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.