Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη: Ψησταριές, κέφι και αποκριάτικη διάθεση στην Βασιλέως Ηρακλείου

Με τη γλυκιά μυρωδιά του τσικνίσματος μυρίζουν όλες οι πόλεις της Ελλάδας σήμερα τσικνοπέμπτη και η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε να μην είναι μέσα στη λίστα με τις περιοχές που γλεντάνε την ημέρα.

Το κέντρο και οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί της τσικνοπέμπτης: μυρωδιές από λαχταριστά ψητά ξεχύνονται παντού, γέλια αντηχούν στους δρόμους και μουσικές δίνουν ρυθμό, καθώς μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με τον πιο κεφάτο, ντόπιο τρόπο, ψήνοντας εκατοντάδες σουβλάκια.

Η μέρα ξεκινά δυναμικά από το πρωί. Οι γειτονιές στήνουν ψησταριές στα πεζοδρόμια και τις κάνουν… κέντρα διασκέδασης, τα κρεοπωλεία και οι αγορές σφύζουν από κόσμο, ενώ οι παρέες έχουν ήδη κλείσει «ραντεβού» για το πού θα καταλήξουν. Στα μαγαζιά της πόλης στήνονται τραπέζια έξω, στολισμένα με αποκριάτικα χρώματα και διάθεση για γλέντι μέχρι τέλους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την οδό Βασιλέως Ηρακλείου, όπου μικροί και μεγάλοι πλημμυρίζουν τον δρόμο και γίνονται ένα με φουλ γιορτινή διάθεση.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/thessaloniki6.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/thessaloniki.mp4

Με το που νυχτώνει, το κέφι ανεβαίνει ακόμη περισσότερο: η μουσική δυναμώνει, ο κόσμος ζεσταίνεται και τα υπαίθρια γλέντια τραβούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Για τη Θεσσαλονίκη, η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια μέρα γεμάτη γεύσεις, αλλά μια ζωντανή, παλλόμενη γιορτή που δίνει το σύνθημα για την έναρξη της καρναβαλικής περιόδου.