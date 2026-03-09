Φάκελος 17Ν: Το επεισόδιο «αίμα στις σόλες», η συμπλοκή στα Σεπόλια, το φιάσκο της Ριανκούρ και οι δολοφονίες Αξαρλιάν, Σόντερς

Νέες αποκαλύψεις από γνωστά αλλά και άγνωστα περιστατικά από τη σχεδόν τριακονταετή δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης αποκαλύπτει το 3ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν» του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026).

Στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ με τον Αλέξη Παπαχελά για τη 17Ν, τη δεκαετία του ’90 η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη με τους τρομοκράτες δύο φορές, μία στα Σεπόλια και μία στην υπόθεση Ριανκούρ, αλλά τους χάνει μέσα από τα χέρια της.

Η πρώτη ευκαιρία παρουσιάστηκε τυχαία, τον Νοέμβριο του 1991 στα Σεπόλια. Η επιχειρησιακή ομάδα των τρομοκρατών προσπαθούσε να κλέψει αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιήσει σε επόμενες δολοφονίες. Ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ και δόθηκε κανονική μάχη με τους πάνοπλους τρομοκράτες.

Τα μέλη της 17Ν κατόρθωσαν να διασπάσουν τον κλοιό, πυροβολώντας και ρίχνοντας ακόμη και χειροβομβίδες για να διαφύγουν στο τέλος με ταξί, αφήνοντας πίσω τους δύο αστυνομικούς σοβαρά τραυματισμένους.

«Ήταν σουρεαλιστική εικόνα, έγινε χαμός έπεσαν σφαίρες, χειροβομβίδες και ο ταξιτζής έλεγε ”περιμένετε να μαζέψω τις εισπράξεις”» είπε στον Αλέξη Παπαχελά ο Δημήτρης Κουφοντίνας, προσθέτοντας:

«Όταν εγκαταλείψαμε το ταξί γύρισα και το είδα, ήταν χιλιοτρυπημένο από σφαίρες, σουρωτήρι σκέτο. Παρά τρίχα γλιτώσαμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να έψαχνες κάποιον άλλον να μιλήσεις».

Τον Μάρτιο του 1992 παρουσιάστηκε και δεύτερη ευκαιρία, που έμεινε στην ιστορία ως το «φιάσκο της Ριανκούρ».

Μία γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα, έδωσε μία πληροφορία στην ΕΛΑΣ.

Τα μέλη της 17Ν θα συγκεντρώνονταν την επομένη το πρωί στην οδό Λουίζης Ριανκούρ στους Αμπελοκήπους. Όπως είπε η μυστηριώδης γυναίκα, οι τρομοκράτες είχαν σκοπό να δολοφονήσουν δικαστικό λειτουργό και σε περίπτωση ματαίωσης του χτυπήματος το κλιμάκιο θα συναντιόνταν στην Ριανκούρ μπροστά στον πύργο.

Δεκάδες αστυνομικοί με πολιτικά πήραν θέσεις στο πάρκο της Ριανκούρ για να προστατεύσουν περίπου 60 δικαστικούς.

Ένας αστυνομικός που εντόπισε το αυτοκίνητο των τρομοκρατών, τηλεφώνησε από το περίπτερο και έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Τα μέλη της 17Ν τον άκουσαν και πήγαν να φύγουν. Ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας πήρε από πίσω το βανάκι των τρομοκρατών, αλλά έχασε την οπτική επαφή. «Ήταν η μεγαλύτερη γκάφα ως τότε», είπε στην εκπομπή ο Φώτης Παπαγεωργίου που διετέλεσε επικεφαλής της ομάδας ερευνών για τη 17Ν και της υπηρεσίας πληροφοριών της ΔΑΕΕΒ.

«Είχαμε δει ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας με 4 ανθρώπους, ξεκινήσαμε να φεύγουμε. Ο επικεφαλής αστυνομικός μάλλον αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, κράτησε το αυτοκίνητο μακριά και έτσι όλα κύλησαν ομαλά. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε και χώριζαν οι δρόμοι μας χωρίς συστάσεις», είπε για το περιστατικό ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Ο «Λουκάς» της 17Ν ισχυρίζεται ακόμη ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που έπεσαν επάνω σε αστυνομικούς αλλά δεν τους συνέλαβαν: «Μία φορά, όταν αλλάζαμε αυτοκίνητα, κουβαλούσαμε την τσάντα με τα πράγματα, από την γωνία εμφανίστηκε ένας ζητάς κάθισε στη γωνία και μας κοίταζε. Ξεκινήσαμε ερχόταν από πίσω, πατήσαμε ελαφρά το φρένο, εκείνος κοίταζε επιδεικτικά από την άλλη πλευρά και έφυγε. Πολλές φορές συναντηθήκαμε και απλώς χώρισαν οι δρόμοι μας», υποστήριξε.

Σε άκρως απόρρητο έγγραφο της ΕΛΑΣ – πιθανόν από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες – το οποίο αποκάλυψε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, αναφέρεται ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν από το 1991 ανάμεσα σε εκείνα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στη 17Ν. Ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί και πίστευαν ότι ζούσε στη Γαλλία με την αδελφή του.

Τον Ιούλιο του 1992, οι τρομοκράτες επιχειρούν να σκοτώσουν κάτω από το Σύνταγμα τον τότε υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά, με ρουκέτα. Αποτυγχάνουν και τραυματίζουν θανάσιμα τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν που περνούσε τυχαία από το σημείο. Η δολοφονία Αξαρλιάν ήταν ο «καταλύτης» για να πάψει η κοινή γνώμη να βλέπει με συμπάθεια τη 17Ν.

Ακολουθούν πολλές δολοφονίες μεταξύ των οποίων και του εφοπλιστή Κώστα Περατικού το 1997.

Το 1999 αναλαμβάνει υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τον ανασχηματισμό του Κώστα Σημίτη. Όπως διηγείται ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης, το γεγονός που τον συγκλόνισε και τον κινητοποίησε ήταν η επίσκεψη του Μιχάλη Περατικού, πατέρα του δολοφονηθέντος επιχειρηματία, στο γραφείο του. «Τι κάνεις εδώ και κάθεσαι; Δεν ντρέπεσαι λίγο;» είπε με αποδοκιμασία στον υπουργό.

Η πιο έντονη επίσκεψη, ωστόσο, που δέχθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν από τον Ελληνοαμερικανό επικεφαλής της CIA Τζορτζ Τένετ εκείνη την περίοδο. «Μου είπε ”γ@μ@ το στανιό σας, κάντε κάτι επιτέλους”», θυμήθηκε ο υπουργός.

Πλησιάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και το τέλος της δράσης της 17Ν, έπειτα από το 1976.

Η δολοφονία του Βρετανού ταξίαρχου Στίβεν Σόντερς το πρωί της 8ης Ιουνίου 2000 στη λεωφόρο Κηφισίας θα είναι η αρχή για να μπει τέρμα στην τρομοκρατία στη χώρα μας.