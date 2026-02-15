Φθιώτιδα: Μεθυσμένος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε κυνηγόσκυλο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη δυτική Φθιώτιδα, όπου ένας μεθυσμένος 65χρονος, πυροβόλησε και σκότωσε το σκύλο του γιου του και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο πανικός προκλήθηκε στη Φθιώτιδα όχι μόνο από το περιστατικό που ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο αλλά και από το γεγονός ότι έφυγε έχοντας μαζί του το όπλο.

Αρχικά η αστυνομία ειδοποιήθηκε για επεισόδιο μέσα στην οικογένεια και για απειλή προς τη σύζυγό του. Όταν όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, ο 65χρονος είχε φύγει, αφήνοντας πίσω του νεκρό το σκυλί.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το περιστατικό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14.02.26). Ο άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, φέρεται να πυροβόλησε το ζώο με κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό του προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας τον αναζητούσαν για περίπου δυόμισι ώρες και τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.

Ενημερώθηκε και ο Δήμος Μακρακώμης, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να λαμβάνει γνώση του συμβάντος. Ο υπεύθυνος περισυλλογής ζώων του δήμου μετέφερε, μετά από εντολή της αστυνομίας, το ζώο σε ιδιωτικό κτηνιατρείο ώστε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.