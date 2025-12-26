Φθιώτιδα: Σκύλος «έκοψε» τα δάχτυλα γυναίκας – Διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ η τραυματίας

Εσπευσμένα στο ΚΑΤ στην Αθήνα διακομίστηκε μία γυναίκα από την Φθιώτιδα που δέχθηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο με αποτέλεσμα να της κόψει 2 δάχτυλα από το χέρι της.

Η επίθεση έγινε αργά το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της. Τότε ο σκύλος που ανήκει στον γείτονά της, της όρμησε και της έκοψε τα 2 δάχτυλα.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για την αποκατάστασή της.

Πληροφορίες από lamiareport.gr