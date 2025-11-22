Φιλιππιάδα: Συγκλονιστικές εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής

Μόλις τρεις μήνες έχουν περάσει από τις φωτιές του καλοκαιριού που έπληξαν όσο ποτέ άλλοτε την Πρέβεζα με τη μεγαλύτερη καταστροφή να συμβαίνει στη Φιλιππιάδα. Η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, ήρθε θα να δοκιμάσει ακόμη μια φορά την περιοχή με την κατάσταση να είναι δραματική.

Η Φιλιππιάδα, είναι μία από τις περιοχές στην Πρέβεζα που ένιωσαν όλη την οργή της τελευταίας κακοκαιρίας, που προκάλεσε πολλά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα. Η ένταση των φαινομένων έκανε τους δρόμους να μοιάζουν με χειμάρρους με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη βιβλική καταστροφή.

Εικόνες από ψηλά, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε μία λίμνη λάσπης προκαλλώντας μεγάλη καταστροφή στις εκτάσεις της περιοχής.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Φιλιππιάδα, δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια εθελοντών της ομάδας Λ.Ε.Κ. Πρέβεζας να διασώσουν ένα άλογο που είχε εγκλωβιστεί από τα ορμητικά νερά και προκάλεσε συγκίνηση.