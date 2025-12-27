Φλώρινα: Απάντηση της Banda Entopica για τη διακοπή συναυλίας – «Παίξαμε το ”Σόφκα” και το ”Έλα Κέρκο” και όχι το ”Eleno Kerko”»

Με ανάρτηση στο Instagram περνά στην αντεπίθεση η Banda Entopica για τη διακοπή συναυλίας στη Φλώρινα. «Πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας», λέει, μεταξύ άλλων, το συγκρότημα για τα γεγονότα της 22ας Δεκεμβρίου στην επεισοδιακή εμφάνισή τους στην ακριτική πόλη.

Απαντώντας σε όσα ακολούθησαν τη διακοπή της συναυλίας τους στη Φλώρινα τη Δευτέρα, μετά την παρέμβαση του δημάρχου, το συγκρότημα Banda Entopica με το «ποστάρισμά» του στο Instagram το Σάββατο (27.12.2025) κάνει λόγο για κακοπροαίρετα σχόλια, ψευδείς ισχυρισμούς και μία στοχευμένη προσπάθεια παραποίησης των γεγονότων, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του για όσα πραγματικά συνέβησαν επί σκηνής.

Γράφουν, ειδικότερα, ότι έπαιξαν το τραγούδια «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και όχι το «Eleno Kerko», «όπως εσκεμμένα ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε».

Το «Έλα Κέρκο» και το «Eleno Kerko» είναι τραγούδια με διαφορετικό ρυθμό και στίχους, τονίζει το συγκρότημα.

Σχετικά τώρα με όσα είπε εκπρόσωπος του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, το συγκρότημα διευκρινίζει ότι συμφώνησε να παίξει «δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του».

Η ανάρτηση – απάντηση της Banda Entopica

«Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για άλλη μία φορά.

Δυστυχώς, η συνεχής αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών μάς φέρνει στη δυσάρεστη θέση να χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις σε κακοπροαίρετα σχόλια, ειδήσεις παραπληροφόρησης και ανακριβή άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

1. Σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που παίξαμε στις 22/12 στη Φλώρινα, αυτά ήταν η «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και ΟΧΙ το Eleno Kerko. Εσκεμμένα, ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε το Eleno Kerko, καθώς αυτό συγχέεται εύκολα με το «Έλα Κέρκο».

Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής, καθώς το Eleno Kerko είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι από το «Έλα Κέρκο», τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τον χορό, τον ρυθμό και τη μουσική. Συγκεκριμένα, το Eleno Kerko είναι τραγούδι σε ρυθμό 7/8 (συρτό), ενώ το «Έλα Κέρκο» είναι σε ρυθμό 16/8 (πουστσένο – λεβέντικο).

2. Σε σχέση με όσα ειπώθηκαν σε πρωινή εκπομπή από εκπρόσωπο του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ήταν η εξής: να παίξουμε δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του.

Ελπίζουμε να γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος.

(Η συνέχεια στα σχόλια)».

View this post on Instagram A post shared by banda_entopica (@banda_entopica)

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου σε νυχτερινό κέντρο στη Φλώρινα είχε επικρατήσει αναστάτωση όταν η Banda Entopica κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλές και επιθέσεις, τόσο από τον δήμαρχο της πόλης, όσο και από θαμώνες. Όπως είπαν, ο λόγος ήταν ότι τραγούδησαν και στα σλάβικα.