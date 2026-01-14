Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τη σοκαριστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας που έγινε την Κυριακή 05.12.2025, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Μέχρι στιγμής πέντε άτομα έχουν προφυλακιστεί για τη δολοφονία, μεταξύ αυτών και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που αποτελούσε τον πιο στενό του συγγενή το τελευταίο διάστημα.

Στη φυλακή βρίσκονται επίσης δύο 22χρονοι, οι οποίοι αρχικά παρουσιάζονταν ως εκτελεστής και συνεργός, ωστόσο μετά από νέα αξιολόγηση της δικογραφίας οι ρόλοι τους αντιστράφηκαν, με την ανακρίτρια να θεωρεί πλέον ως φυσικό αυτουργό εκείνον που αρχικά κατηγορούνταν ως συνεργός.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν εκ νέου σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για συμπληρωματική απολογία, μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου σχετικά με τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Οι δύο 22χρονοι, φαίνεται να βάζουν στο στόχαστρο του ανθρώπου που πυροβόλησε τον ανιψιό του 68χρονου στη συμερινή συμπληρωματική απολογία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο 22χρονοι ταυτοποιήθηκαν μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών αριθμών, οι οποίες φαίνεται να τους συνδέουν με τους τρεις ακόμη προφυλακισμένους: τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη, έναν 31χρονο εργοδότη του από την Αττική και έναν 30χρονο συνέταιρό του από την Αθήνα.

Το ταξίδι στην Καλαμάτα

Στην εκπομπή Live News μίλησε φίλος του ανιψιού, ο οποίος περιέγραψε ότι μία ημέρα μετά το έγκλημα, ο τελευταίος του ζήτησε να μεταβούν μαζί στην Καλαμάτα, με αφορμή τη μεταφορά της μητέρας του, καθώς το δικό του όχημα ήταν διθέσιο και δεν χωρούσε και η σύντροφός του.

«Με τον κατηγορούμενο είμαστε φίλοι από παιδιά. Στις 06-10-2025 γύρω στις 15.00 -16.00 με πήρε τηλέφωνο ο ανιψιός και με ρώτησε εάν μπορούσα να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί μπορεί να χρειαζόταν να φέρει τη μητέρα του στο χωριό. Εννοούσε να έπαιρνα κι εγώ το δικό μου αυτοκίνητο, ένα BMW ασημένιο, γιατί το δικό του είναι διθέσιο. Του απάντησα ότι δουλεύω και μου είπε επί λέξει: ”Κανόνισε να πάρεις ρεπό, είναι σημαντικό, σε παρακαλώ”. Μίλησα με τον εργοδότη μου και πήρα ρεπό εκείνη την ημέρα.

Πήγα από το σπίτι του ανιψιού. Είπε σε εμένα και στην κοπέλα του: ”Πηγαίνετε σπίτι σου, μην κάθεστε εδώ”. Φοβόταν. Θεωρούσε ότι είναι στόχος. Η κοπέλα του δεν είπε κάτι. Δεν είχα υαλοκαθαριστήρες και είπα στην κοπέλα του, μέχρι να είναι έτοιμος ο ανιψιός να πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε. Στο βενζινάδικο μας είπαν να περιμένουμε. Στο μεσοδιάστημα πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του. Μίλησε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο και μας είπε να ξεκινήσουμε».

Οι διάλογοι με το ChatGPT

Την ίδια ώρα, τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει το Live News για όσα ρωτούσε το ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, φωτίζουν μία συγκλονιστική διαπίστωση.

Όσο κι αν ο ίδιος θέλει να πείσει ότι οι ερωτήσεις του στο ChatGPT περιείχαν πολλές αερολογίες, τα γεγονότα δείχνουν ότι όλα στο διπλό φονικό έγιναν όπως ακριβώς είχε συμβουλέψει το ChatGPT τον κατηγορούμενο 33χρονο.

Οι ερωτήσεις του ανιψιού συγκεκριμένες: Υπάρχει τέλειο έγκλημα; Πώς μπορεί να γίνει; Με το ChatGPT να απαντά:

«Λοιπόν, το ‘δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα’, ισχύει θεωρητικά – γιατί πάντα ‘κάπου’ υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μία λεπτομέρεια. Αλλά το αν θα βρεθεί και αν θα φτάσουν σε απόδειξη, είναι άλλο καπέλο. Γι’ αυτό μένουν τόσοι φόνοι ανεξιχνίαστοι».

Ο ανιψιός φέρεται να επιμένει. Τι είναι αυτό που κάνει τους φόνους να μένουν ανεξιχνίαστοι; Η τεχνητή νοημοσύνη απαντά: «Τύχη/συγκυρίες: Πολλές φορές δεν υπάρχει μάρτυρας. Δεν πιάνει καμία κάμερα».

Όλως τυχαίως, μοναδικός μάρτυρας του διπλού φονικού ο κατηγορούμενος σήμερα για ηθική αυτουργία ανιψιός του δολοφονημένου. Κάμερες μέσα στο κάμπινγκ δεν υπήρχαν.

Οι συμβουλές του ChatGPT συνεχίζουν. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του φυσικού αυτουργού για να μην τον βρουν;

«Ανώνυμοι δράστες: Φόνοι από τυχαίες συναντήσεις, ταξιδιώτες, άστεγοι ή άτομα εκτός του κοινωνικού κύκλου του θύματος. Αν δεν υπάρχει σχέση, είναι πιο δύσκολο να βρεις κίνητρο/ ύποπτο».

Όπως ακριβώς έγινε στη Φοινικούντα. Οι δύο 22χρονοι ήταν όντως ταξιδιώτες από την Αθήνα και ήταν άτομα με τα οποία ο κατηγορούμενος ως «εγκέφαλος», δεν είχε κάποια συναναστροφή. Όσο για το κίνητρό τους, μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο.

Από όλα τα στοιχεία που έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη στον ανιψιό για το «τέλειο έγκλημα», αυτό που του κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ο όρος high profile.

«Έλλειψη πόρων: Σε πολλές χώρες η Αστυνομία δεν έχει ούτε χρόνο, ούτε τεχνολογία για κάθε υπόθεση. Έτσι αν δεν είναι high profile, μένει στον πάγο».

Η υπόθεση μένει στον «πάγο». Η φράση του κεντρίζει το ενδιαφέρον, και προχωράει σε συμπληρωματική ερώτηση.

«Μία υπόθεση που έχει μεγάλη δημοσιότητα, αφορά γνωστά άτομα, ή έχει σοκαριστικές λεπτομέρειες. Τότε η Αστυνομία και τα ΜΜΕ θα ρίξουν όλα τα φώτα πάνω της. High profile: Υπόθεση με φώτα, πίεση και βαρύτητα. Low profile: Ένας ακόμα φάκελος σε συρτάρι που μπορεί να κλείσει σκόνη».

Όταν λοιπόν περίπου δύο μήνες μετά το διπλό φονικό ο 33χρονος ανιψιός που πίστευε ότι ο φάκελος θα αραχνιάσει σε κάποιο συρτάρι, αλλά αντ’ αυτού είδε όλα τα φώτα της δημοσιότητας να στρέφονται πάνω του, είχε ένα ξέσπασμα σε συνομιλία του με δημοσιογράφο του Live News.

Οι ερωτήσεις δεν έμειναν σε θεωρητικό επίπεδο. Ο ανιψιός ήθελε να μάθει αν από ένα παράνομο περίστροφο μπορεί να βρεθεί ο δολοφόνος.

«Αν είναι “μαύρο” μπορεί να έχει περάσει από πολλά χέρια, οπότε ακόμα κι αν βρεθεί, η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να αποδείξει ποιος το είχε “την ώρα του περιστατικού” (δεν φτάνει μόνο ότι το βρήκαν)».

Μόνο που η κρίσιμη πληροφορία δεν ήταν αυτή. Το ChatGPT του είπε ότι το σημαντικό είναι να μην βρεθεί το όπλο. Όπως ακριβώς και στο φονικό του κάμπινγκ. Το όπλο μέχρι και σήμερα είναι άφαντο.

«Με λίγα λόγια το “μαύρο” περίστροφο τους δυσκολεύει “αν” δεν βρεθεί κάτι. Αλλά αν βρεθεί στα χέρια σου, ό,τι κι αν είναι, θα το ταυτοποιήσουν με τα βλήματα/ κάλυκες που έχουν».

Οι συνομιλίες του ανιψιού με την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίστηκαν στο πώς μπορεί να στηθεί ένα φονικό, αλλά και στο τι θα γίνει μετά. Κάτι λιγότερο από 20 μέρες πριν το διπλό φονικό έψαχνε να βρει τι θα κάνει 3 εκατομμύρια ευρώ.

«Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω», είχε πει κατά την απολογία του ο ανιψιός.

Εντύπωση στις απαντήσεις που του δίνει η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί το ύφος με το οποίο του απαντά.

«Αν είχα 3 εκατομμύρια ρε μπρο… δεν θα έψαχνα να ‘επιβιώσω’ με νοικάκια – θα έστηνα αυτοκρατορία. Αλλά όχι τύπου λαμογιά ή φούσκα. Θα χτυπούσα το ‘μέλλον’, όχι το παρόν»

Οι περίεργες συνομιλίες του με το ChatGPT σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες που είχε μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, είναι τα στοιχεία έδειξαν την εμπλοκή του ανιψιού στο διπλό φονικό.