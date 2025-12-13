Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών για τη διπλή δολοφονία – Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον ανιψιό

Δύο γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών σχετικά με την υπόθεση – θρίλερ στη Φοινικούντα. Η αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση των δύο προσώπων με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εν μέσω αναφορών για πιθανές εμπλοκές σε εγκληματικές ενέργειες.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προσπαθώντας να ξεδιαλύνει την κατάσταση γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και να εντοπίσει τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κρίσιμες αποκαλύψεις.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) το MEGA, η ανακρίτρια, παράλληλα, έχει βάλει πλέον στο «κάδρο» δύο νέα πρόσωπα, που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος.

Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.

Στο μεταξύ, ως γνωστόν, αναζητείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Είναι ο 30χρονος συνεργάτης του φίλου του ανιψιού με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας και γιο γνωστού επιχειρηματία.

Ο νεαρός, που φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων, βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές αρχές.

Φοινικούντα: Από μάρτυρας κατηγορούμενος ο ανιψιός

Ήταν, όπως φαίνεται, το πρόσωπο – κλειδί στη λύση του αιματηρού γρίφου. O ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο μοναδικός αυτόπτης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, τώρα κατηγορείται με βάση τα στοιχεία ότι αυτός ενορχήστρωσε την εκτέλεση του θείου του και του φίλου του.

Στα όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του, για τη σκηνή του εγκλήματος, παρατηρήθηκαν διαφορές, καθώς τη μία ανέφερε πως ήταν όρθιος κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός απέναντι από τον θείο του.

«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση.

«Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης», είπε στη συμπληρωματική.

Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία του θείου του.

«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά.

«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη ”τρέχα ρε”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική.

Άλλο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το έγκλημα και την επόμενη ημέρα να τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

Για ένα «διαβολικό σχέδιο» μίλησε η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σχολιάζοντας τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου και του 31χρονου επιχειρηματία φίλου του, που ήταν ο εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών.