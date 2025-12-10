Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ όταν συνελήφθη – Νέα ανατροπή με τον «εκτελεστή» του διπλού φονικού

Νέα διάσταση πήρε η υπόθεση με την διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον περασμένο Οκτώβρη, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ της Φοινικούντας, και του φίλου του – εργοδότη των 22χρονων δραστών που είχαν συλληφθεί ως «εκτελεστής» και «συνεργός» του φονικού.

Στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025) η ανακρίτρια Καλαμάτας κάλεσε το Ανθρωποκτονιών και τους ενημέρωσε ότι υπάρχουν τρία εντάλματα σύλληψης για την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, τα οποία έπρεπε να εκτελεστούν σε βάρος του εργοδότη, του ανιψιού του θύματος και του φίλου του εργοδότη και καλού του φίλου.

Στις 13:00 οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του επιχειρηματία και τη στιγμή που έβγαιναν έξω ο εργοδότης και ο ανιψιός, και περίμεναν έξω από το σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα, φίλου του ανιψιού. Μόλις είδαν τον 33χρονο να βγαίνει από την πολυκατοικία, τον πλησίασαν και του ανακοίνωσαν τη σύλληψη, με τον εξής διάλογο:

Αστυνομικός: Μπορείτε να μας ακολουθήσετε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Επιχειρηματίας: Μάλιστα.

Μάλιστα. Αστυνομικός: Πού βρίσκεται ο φίλος σας;

Πού βρίσκεται ο φίλος σας; Επιχειρηματίας: Πάνω στο σπίτι μου.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του ανιψιού. Ο 33χρονος κατέβηκε και τους ακολούθησε ψύχραιμος και αμίλητος, σύμφωνα με το Star.

Ο ανιψιός από την πρώτη στιγμή αρνούνταν τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης.

Αύριο το πρωί οι δύο συλληφθέντες θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να μεταφερθούν στην ανακρίτρια Καλαμάτας, για να απολογηθούν.

Οι συνήγοροί τους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, καθώς πρέπει πρώτα να λάβουν γνώση της ογκώδους δικογραφίας και των στοιχείων που, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, «καίνε» τους εντολείς τους. Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμα νεαρού για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο εξωτερικό.

Τι «έκαψε» τον ανιψιό και τον φίλο του

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του. Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Οι δύο 22χρονοι, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά πίσω από την υπόθεση συμβόλαιο θανάτου.

Το στοιχείο που φέρεται να «έκαψε» ανιψιό και εργοδότη είναι οι κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, αμέσως μετά το διπλό φονικό, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, δηλαδή ο 31χρονος ανιψιός του ενός θύματος, τηλεφώνησε πρώτα και ενημέρωσε τον 33χρονο φίλο του για το συμβάν.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ανιψιός, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός και για την μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του θείου του η οποία είχε σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 33χρονος εργοδότης να εμπλέκεται και αυτός στην απόπειρα δολοφονίας, αφού ο 22χρονος «εκτελεστής», μετά την αποτυχημένη προσπάθεια τον είχε επίσης καλέσει στο κινητό του τηλέφωνο.

Aνατροπή με τον εκτελεστή

Στο στόχαστρο των αρχών είχαν μπει από την πρώτη στιγμή οι δύο νεαροί άνδρες που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ως ηθικοί αυτουργοί του στυγερού εγκλήματος. Ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής αλλά και ο συνομήλικος φερόμενος συνεργός του, βάσει βίντεο και μαρτυριών είχαν βρεθεί στο κάμπινγκ της Φοινικούντας την μέρα και την ώρα της διπλής δολοφονίας.

Οι δράστες μέχρι σήμερα δεν έχουν παραδεχτεί ότι διέπραξαν το έγκλημα, ενώ συνεχίζουν να επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλο. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα, η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή, σε σχέση με τον 22χρονο «εκτελεστή».

Για τις ανακριτικές αρχές, ο φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από 2μηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το σκεπτικό του εντάλματος αναφέρει πως ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση στον συνεργό ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που κρατούνται στις φυλακές.

Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος ανιψιός, είναι ο μεγάλος κληρονόμος της περιουσίας του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Μάλιστα, ο 68χρονος λίγες μέρες πριν το φονικό είχε αλλάξει την αρχική διαθήκη του, και στη νέα άφησε περίπου το 90% των όσων είχε στο όνομά του, στο όνομα του ανιψιού του.

Οι αρχές μελέτησαν τη διαθήκη του 68χρονου, από την οποία προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις κύριοι κληρονόμοι. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το είχε αφήσει στον ανιψιό του. Του είχε αφήσει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Δεύτερος κληρονόμος ήταν ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος πέθανε το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου μαζί με τον 68χρονο, ο οποίος κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Έτσι, οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο ανιψιός και ο εργοδότης των 22χρονων δραστών, να είχαν ως κίνητρο της διπλής δολοφονίας, οικονομικά και κληρονομικά ζητήματα.