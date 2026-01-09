Φοινικούντα: Ξανά στην ανακρίτρια οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες του διπλού φονικού – Οι πέντε ύποπτοι και τα «σκοτεινά σημεία»

Νέες εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου πριν περίπου τρεις μήνες έπεσαν νεκροί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του, ενώ υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα (09.01.2026) έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο ανιψιός του ενός εκ των δύο θυμάτων.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να περάσουν αύριο, Σάββατο, στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες της διπλής δολοφονίας που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τους πρώτους δύο από τους συνολικά πέντε συλληφθέντες για το στυγερό έγκλημα το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

«Κρίσιμος» θεωρείται ο ρόλος του ενός 22χρονου φερόμενου συνεργού, ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από άλλη επιχείρηση, επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ανατροπή στους ισχυρισμούς του – Τι δείχνει η έρευνα

Ο πρώτος 22χρονος φερόμενος συνεργός είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον επίσης 22χρονο Ελληνοβρετανό ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τη διαφυγή του από το κάμπινγκ της Φοινικούντας, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία

Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα:

ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται

ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος συνεργός εκπροσωπείται πλέον από τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, έχοντας αντικαταστήσει τον αρχικό του συνήγορο κ. Λυκούδη

Η θέση του Ελληνοβρετανού 22χρονου

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και αρχικός φερόμενος εκτελεστή, είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, καταδεικνύοντας τον φίλο του 22χρονου ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει ρόλο συνεργού, όπως και ο ίδιος είχε υποστηρίξει εξαρχής. Ο φερόμενος εκτελεστής εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Δημήτρη Γκαβέλα.

Στα κρατητήρια και το ενδεχόμενο προθεσμίας

Οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα απολογηθούν αύριο ή αν θα ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων της δικογραφίας.

Παρότι έχουν περάσει τρεις μήνες από τη δολοφονία του 68χρονου και του 61χρονου με πέντε ανθρώπους να έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει «σκοτεινά» σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείονται νέες σημαντικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.