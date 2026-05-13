Φοιτητικές εκλογές: Τα διαφορετικά αποτελέσματα που δίνει η κάθε παράταξη

Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές, ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές.

Από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της διαδικασίας στις φοιτητικές εκλογές. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

Οι κάλπες στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης (13/5/26) και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 8 μ.μ. λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, θα εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Μέχρι τις 22:00, το βράδυ της Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε σύνολο 2197 ψηφισάντων, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26.26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 1,5%.

Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18.84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%.