Φονική συμπλοκή στον Ελαιώνα Θηβών: Νεκρός ένας 27χρονος, τραυματίστηκε 30χρονος

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της φονικής συμπλοκής που συνέβη στον Ελαιώνα Θηβών το βράδυ της Τρίτης 24.02.2026.

Από την συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ Πακιστανών στον Ελαιώνα της Θήβας ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 30χρονος τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το αιματηρό περιστατικό έγινε στον χώρο που έμεναν δύο Πακιστανοί οι οποίοι διαπληκτίστηκαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία με δυο ομοεθνείς τους που τους είχαν επισκεφτεί, τον 27χρονο που έπεσε νεκρός και έναν ακόμη 30χρονο που τραυματίστηκε.

Ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Θηβών με τη ζωή του να μη βρίσκεται σε κίνδυνο.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 30χρονο ως δράστη του εγκλήματος ενώ αναζητείται ο συγκάτοικός του αλλά και το όπλο του εγκλήματος.