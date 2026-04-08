Φονικό τροχαίο στη Χαλκίδα: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση της μηχανής της με αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί (8/4/2026) στην Χαλκίδα όταν ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο, αφού συγκρούστηκε η μηχανή της με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα, περίπου 80 ετών, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από το τροχαίο στη Γλύφα Χαλκίδας, του οποίου η αιτία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, με την ηλικιωμενη να αφήνι την τελευταλια της πνοή το πρωί Μεγάλης Τετάρτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online πρόκειται για μια 80χρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασαν η αστυνομία και η πυροσβεστική.