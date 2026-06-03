Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του 48χρονου βαρυποινίτη από τις φυλακές Κορυδαλλού, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Στο νέο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε ο Αλβανός κακοποιός που εξέτιε ποινή φυλάκισης 7 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστείες φαίνεται να τρέχει στη Γρηγορίου Λαμπράκη και σε απόσταση λίγων μέτρων από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κατάφερε να διαφύγει.

Τρέχοντας περνά δίπλα από ένα περίπτερο και συνεχίζει να κινείται με την ίδια ταχύτητα. Σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να αποτρέψουν την απόδραση και άρχισαν να τον καταδιώκουν ωστόσο ο δραπέτης κατάφερε να τους ξεφύγει και να αναζητείται μέχρι και τώρα. Στο σημείο αμέσως έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι και αυτοί συνέδραμαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αλλοδαπού κακοποιού.

Ο 48χρονος είχε μεταχθεί τον περασμένο Μάρτιο από τις φυλακές Κέρκυρας. Ο κρατούμενος επρόκειτο να λάβει τριήμερη άδεια τις επόμενες ημέρες, η οποία θα ήταν η τέταρτη κατά σειρά που του χορηγούνταν και αυτό προκαλεί ερωτήματα για τον λόγο της απόδρασης του.



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Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει και έρευνα σε σπίτια συγγενικών προσώπων του δραπέτη.

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Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρήκε ευκαιρία την ώρα της τροφοδοσίας να ξεφύγει από την προσοχή των φρουρών και να βγει από τις φυλακές Κορυδαλλού με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η απόδραση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί.

To άρθρο Φυλακές Κορυδαλλού: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του Αλβανού βαρυποινίτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

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