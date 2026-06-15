Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, βίντεο

Νέες εικόνες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Ομόνοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14.06.2026) προς Δευτέρα (15.06.2026). Στάχτη έγινε κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας.

Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους στην Ομόνοια, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά στη διάρκεια της νύχτας.

Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει επίσης καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήριο καθώς και αποθήκες, με συνέπεια να υπάρχει πλήθος υλικών στον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις.

Οι πυροσβέστες, με την ταχεία αντίδρασή τους, κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς στα γειτονικά καταστήματα, με τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν έντρομοι την επιχείρηση κατάσβεσης. Απαρηγόρητος ήταν ο Πακιστανός ιδιοκτήτης του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, τον οποίο απομάκρυναν αστυνομικοί από το σημείο, καθώς υπέστη σοκ βλέποντας το μαγαζί του στις φλόγες.

Να σημειωθεί ότι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια – πολλά εκ των οποίων φιλοξενούν διαμερίσματα airbnb, καθώς υπήρχαν αναφορές για πυκνούς καπνούς σε εσωτερικούς χώρους.

Ταυτόχρονα, δεν επέτρεπαν σε τουρίστες ή περίοικους να προσεγγίσουν καθώς είχαν πληροφορία για φιάλες αερίου στο συγκρότημα καταστημάτων που καιγόταν.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Μενάνδρου και της Σοφοκλέους παρέμενε κλειστό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχιζόταν.