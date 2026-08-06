Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Άμεσα οι μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα – Μέχρι τον Δεκέμβριο η ολοκλήρωση τους

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των περιοχών σε δυτική Αττική και Βοιωτία που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές. Η κυβέρνηση θέτει στόχο έως τις αρχές του Δεκεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ενώ άμεσα θα δοθούν και οι ενισχύσεις για τους πυρόπληκτους.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος έχει ανακοινώσει ήδη 100% αποζημίωση για πρώτη και δεύτερη κατοικία, επιδότηση ενοικίου και αποζημίωση έως 70% σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά. Με τη σειρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για το χρονοδιάγραμμα των αντιπλημμυρικών έργων μετά τις καταστροφικές φωτιές σε Αττική και Βοιωτία.

«Η ζημιά είναι πολύ σημαντική. Στόχος μας είναι να μην περάσει ούτε μια μέρα για να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση και την προστασία του δάσους που κάηκε, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις βροχές που θα έρθουν» δήλωσε χαρακτηριστικά στο OPEN.

Εντός του Αυγούστου αναμένεται να γίνουν οι μελέτες των έργων ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται άμεσα αναδασωτέες, απορρίπτοντας κάθε σενάριο για αλλαγή χρήσης γης ή εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές που έχουν πληγεί, επισημαίνοντας ότι η νομοθεσία είναι αυστηρή και η προστασία του δασικού πλούτου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Τα μέτρα για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών, θα εξειδικευτούν στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Απαντώντας στις επικρίσεις για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος προληπτικών καθαρισμών «Anti-Nero», ο υπουργός υπογράμμισε ότι, αν και καμία προληπτική δράση δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον κίνδυνο υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και η ταχύτητα ανίχνευσης αποτελούν τα νέα «όπλα» στη μάχη με τις φλόγες.