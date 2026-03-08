Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στα Ιλίσια – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου σε πολυκατοικία στα Ιλίσια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής το μεσημέρι της Κυριακής, 08.03.2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σόμπα που βρισκόταν στο διαμέρισμα σε κεντρικό δρόμο των Ιλισίων.

Οι ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο μια νεαρή γυναίκα παρουσίασε έντονο άγχος και αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι ένοικοι των διαμερισμάτων στον πέμπτο όροφο βγήκαν στα μπαλκόνια και ζητούσαν βοήθεια, καθώς δεν μπορούσαν να περάσουν στον διάδρομο της πολυκατοικίας εξαιτίας του πυκνού καπνού. Στο συμβάν μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το newsit.gr, φαίνεται ο μαύρος καπνός να βγαίνει από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αποτυπώνοντας τις στιγμές έντασης που επικράτησαν στο σημείο.

