Φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και καίει σε κατάστημα ανταλλακτικών ή σε χώρο σκραπ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.