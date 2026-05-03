Φωτιά σε σπίτι στην Θεσσαλονίκη: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (02.05.2026) σε κατοικία της περιοχής Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στη στέγη σπιτιού, στην οδό Δωδεκανήσου στην Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.