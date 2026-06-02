Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 02.06.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο Κολωνάκι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο υπόγειο της 5όροφης πολυκατοικίας, ήταν μία αποθήκη με χάρτινα είδη, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος προέκτασής σε διπλανά κτίρια.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά στην οδό Σκουφά.