Φωτιά σε χωματερή στην Κάλυμνο – Σε επιφυλακή οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (04/07/2026) στην Κάλυμνο, όταν ξέσπασε φωτιά σε περιοχή του νησιού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των τοπικών Αρχών.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην Κάλυμνο, επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των καιρικών συνθηκών, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, συνεργεία του Δήμου Καλυμνίων και υδροφόρες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλυμνίων, Γιάννη Μαστροκούκο, η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον αισθητά βελτιωμένη και το μέτωπο βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανές αναζωπυρώσεις λόγω των συνθηκών που επικρατούν.