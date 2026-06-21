Ελλάδα

Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλλιθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλλιθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (21.06.2026) στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλλιθέα. Το κατάστημα ήταν κλειστό.

Στο μαγαζί όπου ξέσπασε η φωτιά στην Καλλιθέα έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καταφέρνοντας να τη σβήσουν.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

 

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

Πηγή newsit.gr

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