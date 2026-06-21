Φωτιά σε χώρο εστίασης στην Καλλιθέα, δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (21.06.2026) στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλλιθέα. Το κατάστημα ήταν κλειστό.

Στο μαγαζί όπου ξέσπασε η φωτιά στην Καλλιθέα έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καταφέρνοντας να τη σβήσουν.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστίασης, σε περιοχή του δήμου Καλλιθέας Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.