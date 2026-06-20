Φωτιά στα Εύβοια: Καίγεται δάσος κοντά στα Μεσοχώρια – Μήνυμα 112 και συνδρομή από εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.06.2026 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνούς να υψώνονται μέσα από το δάσος.

Η φωτιά στην Εύβοια καίει σε δασική έκταση και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις από τις πρώτες κιόλας στιγμές, καθώς στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί γρήγορα πριν επεκταθεί και πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό από το Αλιβέρι, τα Νέα Στύρα και την ΕΜΟΔΕ Αλμυροποτάμου. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή δίνουν αγώνα δρόμου για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματά έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο #Ευβοία.

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον πλήρη έλεγχο του μετώπου.