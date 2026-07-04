Φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης – Μήνυμα από το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι του Σαββάτου (4.6.26).

Λόγω της φωτιάς στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

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Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με ρίψεις νερού από αέρος και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.