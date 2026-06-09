Ελλάδα

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης: Καίει σε δασική περιοχή – Ήχησε το 112

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης: Καίει σε δασική περιοχή – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 09.06.2026, Θεσσαλονίκη, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης, σε δασική περιοχή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα,δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη
Photo / 1077statusfm.gr

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, όμως προληπτικέ εκδόθηκε μήνυμα του 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. 

Πηγή newsit.gr

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