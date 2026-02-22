Φωτιά στα Σπάτα σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος αθλητικών ειδών

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής (22.02.2026) σε αποθηκευτικό χώρο δημοφιλούς εταιρείας αθλητικών ειδών που βρίσκεται στα Σπάτα.

Η φωτιά επί της Λεωφόρου Σπάτων κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει ήδη 9 πυροσβεστικά οχήματα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/fotia.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/fotia-spata-2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/fotia-spata-3.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/teaser-spata-4.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/fotia-spata-5.mp4

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης επί της λεωφ. Σπάτων σε περιοχή του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 22, 2026

Μάλιστα, συνολικά 21 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση και προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που κατακαίει την αποθήκη της γνωστής αλυσίδας.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/fotia-spata-6.mp4

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε εθελοντή πυροσβέστη που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος βοηθούσε για την κατάσβεση της φωτιάς.