Ελλάδα

Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στην ανατολική περιοχή των Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, εθελοντές και ΟΤΑ.

Πηγή newsit.gr