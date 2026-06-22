Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στην ανατολική περιοχή των Σπάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, εθελοντές και ΟΤΑ.