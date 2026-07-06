Ελλάδα

Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τροιζηνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο πριν από τις 17:30, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το μήνυμα ανέφερε: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 59 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων και 16 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις και από εναέρια μέσα.

Πηγή newsit.gr

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