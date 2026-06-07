Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η φωτιά συνεχίζει και καίει στο γκαράζ της οδού Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, στο οποίο μέσα βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που ένοικος προσπάθησε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει.
Ο οδηγός κατάφερε να βγει έγκαιρα από το αυτοκίνητό του αλλά και το γκαράζ ενώ η φωτιά επεκτάθηκε στα άλλα αυτοκίνητα.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ώστε να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί 4 οχήματα.
Η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη οδό έχει διακοπεί για την ασφάλεια των οδηγών.
To άρθρο Φωτιά στην Αγία Παρασκευή σε ισόγειο γκαράζ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση των πυροσβεστών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Πηγή newsit.gr