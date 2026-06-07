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Φωτιά στην Αγία Παρασκευή σε ισόγειο γκαράζ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση των πυροσβεστών

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή σε ισόγειο γκαράζ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση των πυροσβεστών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) σε γκαράζ στην Αγία Παρασκευή με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά συνεχίζει και καίει στο γκαράζ της οδού Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, στο οποίο μέσα βρίσκονται τουλάχιστον 10 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που ένοικος προσπάθησε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσει.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει έγκαιρα από το αυτοκίνητό του αλλά και το γκαράζ ενώ η φωτιά επεκτάθηκε στα άλλα αυτοκίνητα.


Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ώστε να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί 4 οχήματα.

Η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη οδό έχει διακοπεί για την ασφάλεια των οδηγών.

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Πηγή newsit.gr

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