Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10.07.2026) στην Αγιάσο της Λέσβου, στην περιοχή Κουκουναριά.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην Αγιάσο της Λέσβου.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας. Πιθανολογείται ότι θα πετάξουν σύντομα και εναέρια μέσα.