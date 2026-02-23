Ελλάδα

Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» στην Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026), για φωτιά που ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο από φωτογραφίες που δημοσίευσε το ThessPost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε κτίριο μέσα στην έκταση των πρώην Κεραμείων Αλλατίνη στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο, όπου καίγονται απορρίματα, επιχειρούν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Πηγή newsit.gr

