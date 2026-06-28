Φωτιά στην Καλλιθέα: «Πήδηξε πάνω μας, την πιάσαμε και το σπίτι κάηκε ολοσχερώς», λέει στο newsit.gr ο διανομέας που έσωσε την 75χρονη

Στιγμές αγωνίας έζησαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων όταν λίγο μετά τις τέσσερις ξέσπασε φωτιά στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας όπου και μένουν στην Καλλιθέα στην οδό Αγίων Πάντων και Αριστείδη.

«Βοήθεια καίγομαι, καίγομαι» ήταν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα της 76χρονης γυναίκας που μαζί με τον σύζυγό της είδε το σπίτι τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Στιγμές αγωνίας επικράτησαν λίγο μετά τις 16:00 στην Καλλιθέα με περαστικούς να προσπαθούν να βοηθήσουν την γυναίκα που ήταν στο μπαλκόνι και καλούσε σε βοήθεια.

Όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsit.gr η γυναίκα προσπαθεί να πέσει στα χέρια των εθελοντών που ήταν από κάτω προκειμένου να σωθεί.



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«Σπάσαμε την πόρτα και είδαμε τους καπνούς δεν μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω να την βγάλουμε, της φωνάζαμε να πέσει για να σωθεί» λέει στο Newsit.gr ο διανομέας που περνούσε από το σημείο και σταμάτησε για να την βοηθήσει.

«Ερχόμουν με τη μηχανή στην οδό Αγίων Πάντων όταν άκουσα κάποιον να φωνάζει “βοήθεια”. Ο καπνός είχε εξαπλωθεί πολύ και γυρνώντας είδα μία γυναίκα στο μπαλκόνι να φωνάζει “καίγομαι”. Άφησα αμέσως τη μηχανή στην άκρη. Εκεί βρισκόταν και ένας αστυνομικός και προσπαθήσαμε να βρούμε από πού ήταν η είσοδος, ώστε να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε.

Σπάσαμε μία πόρτα, εγώ, ο αστυνομικός και ακόμη ένα παλικάρι, όμως συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο πάνω, γιατί η φωτιά είχε εξαπλωθεί παντού. Αναγκαστήκαμε να βγούμε έξω. Η γυναίκα είχε πλέον περικυκλωθεί από τις φλόγες και δεν είχε άλλη διέξοδο. Μαζεύτηκαν και άλλα άτομα από κάτω και όλοι μαζί την παρακαλούσαμε να πηδήξει, γιατί διαφορετικά θα καιγόταν. Στην αρχή έλεγε “όχι, δεν πηδάω”, όμως τελικά πήδηξε πάνω μας και καταφέραμε να την πιάσουμε και να τη βγάλουμε με ασφάλεια. Λίγο αργότερα το σπίτι κάηκε ολοσχερώς», περιγράφει σοκαρισμένος.

Στο κτίριο βρισκόταν και ο σύζυγος της γυναίκας που προσπάθησε να διαφύγει από την πίσω πόρτα για να μην καεί. «Ο σύζυγός της εμφανίστηκε περίπου 20 με 25 λεπτά αργότερα, ενώ όλοι πιστεύαμε ότι είχε καεί μέσα στο σπίτι. Μας είπε ότι κατάφερε να ανοίξει μία πίσω πόρτα με τα κλειδιά, βγήκε στην αυλή και από εκεί διέφυγε. Εγώ τραυματίστηκα στην προσπάθεια. Υπέστην ένα μικρό στραμπούληγμα, κάταγμα πρώτου βαθμού και ένα τραύμα από γυαλί. Ευτυχώς, όμως, είμαι καλά», συνεχίζει μιλώντας στο newsit.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, είχε κάποια τραύματα στο χέρι.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο διανομέας είχε ένα μικρό στραμπούληγμα στο πόδι.

To άρθρο Φωτιά στην Καλλιθέα: «Πήδηξε πάνω μας, την πιάσαμε και το σπίτι κάηκε ολοσχερώς», λέει στο newsit.gr ο διανομέας που έσωσε την 75χρονη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr